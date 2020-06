Roma, alta tensione nell’ambiente giallorosso: Petrachi non vuole dimettersi, ma ha tutti contro

Gianluca Petrachi e la Roma sono destinati a separarsi. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ anche parecchi calciatori giallorossi, oltre al presidente James Pallotta, non sopportano più il ds. Molte dichiarazioni di Petrachi non sono andate giù alle persone vicine agli ambienti giallorossi e, dopo il confronto di ieri con i vertici dirigenziali – che valutano anche ad un licenziamento per giusta causa – ci si sarebbero aspettate le dimissioni. Ma Petrachi vuole essere mandato via per poter prendere i due anni di contratto che ha con la Roma (a circa un milione netto a stagione). Sempre stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, Petrachi viene visto come un soggetto che ha deliri di onnipotenza, con uso e abuso del pronome “io”. Con queste premesse è inevitabile arrivare all’addio. In un modo o nell’altro.