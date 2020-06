Roma, paura Cristante: due uomini lo minacciano e tentano di rubargli un Rolex

Brutta disavventura per il centrocampista della Roma Bryan Cristante, che ha vissuto qualche momento di paura. Come riporta il Messaggero, questa mattino intorno alle 10.30 – mentre passeggiava lungo viale Angelico – è stato affiancato da due persone in scooter, coperte dal casco integrale e armate di pistola, che lo hanno minacciato e hanno tentato di strappargli dal polso un orologio Rolex del valore di migliaia di euro. Il giocatore è poi stato in grado di sfuggire ai malviventi, andando a presentare immediatamente denuncia al commissariato Prati.