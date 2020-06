Roma, duro confronto Petrachi-Pallotta: la rottura è più vicina

E’ andato in scena un duro confronto tra il presidente Pallotta e Petrachi. Non sono ore tranquille in casa Roma, a tenere banco anche la cessione del club con la situazione economica che non è delle migliori. Tutto è nato dall’intervista di ieri del numero uno giallorosso: sono arrivati tanti ringraziamenti, tranne al direttore sportivo.

Secondo Sky non è solo questo il motivo della discussione, ma anche una visione completamente diversa su come proseguire il progetto. Dopo il mancato passaggio di proprietà, le strategie sarebbero cambiate. Momenti di tensione ed una situazione in continua evoluzione. Dovrà andare in scena un altro incontro per provare a chiarire, oppure sarà divorzio.