Roma, Petrachi è stato sospeso: la rottura è definitiva, ecco il sostituto

E’ rottura definitiva tra la Roma e Gianluca Petrachi. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il direttore sportivo è stato sospeso. Non è servita a nulla la mediazione del Ceo Fienga che ha provato a ricucire lo strappo. Tutto è nato dall’intervista del presidente Pallotta sul sito ufficiale, Petrachi non è stato preso in considerazione. E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la rottura adesso è definitiva.

L’ufficialità dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. Al suo posto sarà promosso Morgan De Sanctis, con la collaborazione da lontano di Franco Baldini. Adesso sarà il campo a parlare, ma per la Roma non è sicuramente un buon momento. Anche dal punto di visto gestionale.