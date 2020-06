“La Roma rifiutò Lautaro Martinez, ora andrà al Barcellona”: il retroscena dell’operatore di mercato

Inedito retroscena di mercato su Lautaro Martinez, svelato dall’intermediario Luis Ruzzi nel corso della rubrica ‘A tu per tu’ di ‘TuttoMercatoWeb’: “Lo avevo offerto alla Roma nel gennaio 2018 per otto milioni di euro. Quella cifra era la clausola di uscita dal Racing in quel momento. I giallorossi non lo hanno preso. C’era stato un contatto importante con l’Atletico Madrid, poi non concretizzatosi. Il 20 gennaio il presidente del Racing ha cambiato la clausola portandola a venti milioni. E poi l’Inter ha fatto il resto. Futuro? Secondo me alla fine andrà al Barcellona. I blaugrana non vorrebbero pagare la clausola, ma il giocatore secondo me vuole andare… l’offerta è importante. Per me dovrebbe restare all’Inter a vita, questo è il centravanti dei prossimi dieci anni. È un campione, un giocatore fantastico. Se l’Inter lo perdesse commetterebbe un errore. È uno da Barça”.