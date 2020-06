Roma-Sampdoria, le formazioni ufficiali: sorprese Ibanez e Pastore per Fonseca, Ranieri sceglie Gabbiadini

Roma-Sampdoria, formazioni ufficiali – Roma e Sampdoria si affrontano in un Olimpico deserto per la ventisettesima giornata di Serie A. I giallorossi tornano in campo dopo i mesi di lockdown con un doppio obiettivo: sfruttare un eventuale passo falso dell’Atalanta, impegnata contro la Lazio, e ristabilire le distanze dal Napoli, che si è portato a -3 con la vittoria di ieri a Verona. I blucerchiati vogliono rialzarsi dopo la sconfitta nel recupero contro l’Inter e allontanarsi dalle zone caldissime della classifica, sfruttando il fatto che nessuna delle dirette concorrenti per la salvezza abbia vinto. Fonseca deve fare a meno di Pau Lopez e Zaniolo, entrambi sulla via del recupero. Il portoghese lancia Carles Perez e Pastore alle spalle di Dzeko. Ranieri deve rinunciare per la seconda volta consecutiva a Fabio Quagliarella e rilancia Gabbiadini in attacco.

Roma-Sampdoria, formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1): Mirante; B. Peres, Ibanez, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; C. Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini​.