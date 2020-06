Roma, i volantini ironici dei tifosi: “Svendita totale. Trentasei rate a tasso zero” [FOTO]

Prosegue la protesta dei tifosi della Roma contro la gestione Pallotta. E stavolta la cosa assume tinte miste tra polemica e ilarità. Sono apparsi in vari punti della città poster ironici: dalla nuova sede dell’Eur a Trigoria fino alle porte degli store ufficiali. “Svendita totale dal primo settembre per rinnovo assortimento. Trentasei rate a tasso zero”, recitano i volantini. Il riferimento è ovviamente al calciomercato e all’abitudine della proprietà giallorossa di vendere i pezzi pregiati della rosa. Quest’anno la situazione è aggravata dai bilanci fortemente negativi della società capitolina. Tra i calciatori rappresentati si riconoscono Pellegrini, Zaniolo, Diawara, Kluivert e Under. Potrebbero essere loro i “sacrificati” per risanare i debiti, ma i tifosi non ci stanno.

