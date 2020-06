“Allegri o Sarri? Preferisco giocare male e vincere”, la frecciata dell’ex Juve

“Con Allegri abbiamo cambiato il modo di allenarci e di giocare. Con Conte eravamo più intensi ed aggressivi, mentre con Max eravamo meno frenetici e più pazienti. Abbiamo vinto partite difficili con la calma e la perseveranza, ciò ci ha portato a giocare una finale di Champions contro il Barcellona, che purtroppo perdemmo ma uscendo a testa alta. Giocare bene a volte ti fa essere brillanti, ma ti può far perdere le partite. A Napoli Sarri mostrava un bellissimo calcio ma non ha vinto niente, quindi preferisco giocare male e vincere“. Sono le parole dell’ex portiere di Juventus e Genoa Rubinho durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television.