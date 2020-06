Salah, che sorpresa! Paga il pieno ai presenti alla stazione di servizio [FOTO]

Mohamed Salah sempre più nel cuore dei tifosi. L’ultimo gesto di generosità dell’egiziano ha fatto molto rumore sui social. Come spiega ‘Sportbible’, l’attaccante del Liverpool ha reso felici parecchie persone pagando loro il pieno di benzina. Sempre pronto a dare una mano, Salah nella giornata di ieri, al termine di un allenamento, si è ritrovato al distributore e ha deciso di dare una piccola mano ai presenti che non hanno esitato nel scattargli le foto e informare di quanto stesse accadendo. E al momento di pagare è arrivata la sorpresa. Salah ha pagato il pieno a tutti. Non sono ovviamente mancati i commenti da parte dei tifosi del Liverpool: “Lunga vita al re egiziano” o “Non ci posso credere, sono passato lì proprio ieri, che peccato che non mi abbia pagato il pieno!”.