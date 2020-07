Sampdoria, la denuncia di La Gumina contro il cazzotto di Danilo: “Incontri di boxe” [FOTO]

Tra le sfide delle 19.30 andate in scena ieri, e valevoli per la 28ª giornata di Serie A, c’è stata anche Sampdoria-Bologna. A vincere sono stati i felsinei, con le reti di Barrow e Orsolini. Per i bluerchiati situazione tutt’altro che tranquilla in zona salvezza. Ma a far discutere è stato un cazzotto di Danilo nei confronti di La Gumina, oggetto di discussione a fine gara anche del tecnico dei liguri Ranieri. E proprio il calciatore della Samp, sui social netowrk, ha denunciato l’accaduto con una foto del labbro gonfio. “Incontri di boxe” ha scritto in una Instagram Story. La foto è a corredo dell’articolo, come immagine in evidenza.