“Mi piacerebbe che una sfida scudetto come Juventus-Lazio si possa disputare in uno stadio parzialmente aperto. Naturalmente nel caso in cui la curva epidemiologica lo consenta e il ministro dello sport Spadafora sia d’accordo…”. Questo il pensiero della sottosegretaria al Ministero della Salute, Sandra Zampa, contattata dal Corriere dello Sport.