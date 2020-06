“Deschamps si è messo ad urlare come una ragazzina e mi ha fatto saltare la finale”: l’accusa di Scholes

Essere vicino a giocare la prima finale di Champions League della carriera, ma saltarla per colpa di un’ammonizione – con successiva squalifica – è un qualcosa che non va giù a nessun calciatore. Ed è quello che ha provato l’ex bandiera del Manchester United Paul Scholes nel 1999, quando fu costretto a saltare la finale contro il Bayern Monaco – poi vinta in una pazza rimonta al fotofinish – a causa del giallo ricevuto nella semifinale precedente contro la Juventus.

La colpa di quell’ammonizione è di… Deschamps: “Ho contrastato Deschamps, un’azione che ho rivisto più volte. E ad essere onesti non penso fosse fallo – le parole dell’inglese riportate da ‘Il Posticipo’ – Era proprio davanti all’arbitro, ha urlato come fosse una ragazzina, il che non mi ha aiutato per niente. Mi ha fatto ammonire e ho saltato la finale. Ma magari non avrei potuto giocare comunque, non si sa mai. Sono cose con cui devi convivere. Ovviamente all’epoca ero distrutto, ma non potevo farci nulla”.