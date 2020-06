Sconcerti: “Juve e Roma piene di debiti. Chiesa? E’ sopravvalutato, non li vale 70 milioni…”

Se Chiesa vale davvero 70 milioni di euro? Mi sembra che Marotta abbia detto poco. Si sa che Tonali è vicino all’Inter, così come che Chiesa sia sopravvalutato. Non li vale, e se li chiedi è perché non vuoi venderlo, alla fine di una stagione nel complesso sbagliata. Su questo sono d’accordo con Marotta”. Lo ha detto il giornalista Mario Sconcerti è ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto.

“La Roma rischia di perdere Pellegrini e/o Zaniolo? Non credo, ma la Roma ha una situazione pesante. Anche per chi volesse comprarla: ci sono debiti, quelli veri. Gli americani sì, vogliono spendere, ma cercano i risultati, non sono gli arabi. Non penso che Friedkin spenderebbe a piene mani, questo rischierebbe di facilitare un crollo economico che in questo momento già c’è. La Roma è un grande mistero, anche se finto: sono decine di anni che non fa bilanci positivi, perdeva molto già con Sensi e i debiti li ha acquisiti anche con Pallotta. La gente è sempre scontenta ma i presidenti i soldi li hanno messi. Da questo è evidente che la squadra costa molto di più di quanto guadagna. Negli ultimi tre anni è sempre stata seconda per monte ingaggi, solo la Juve le è stata sopra. Poi però ti ritrovi deficit di gestione di 120-140 milioni. L’ultimo CdA ha detto che in questa fase il funzionamento della società non è garantito: una dichiarazione gravissima, ed è di tre giorni fa. Può succedere veramente qualcosa di grosso”.

“La Juve? Sicuramente Ronaldo ha cambiato gli equilibri, ma non è solo lui. La Juve ha ingaggi altissimi e in questo momento ha quasi il doppio dei debiti della Roma. Poi vero che alle spalle della Juventus c’è una multinazionale molto ricca ma, per esperienza, quando i debiti superano le centinaia di milioni, è sempre molto difficile raddrizzare la barca. Da qualche parte paghi”.