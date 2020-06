Serie A, ecco il calendario della ripartenza: si riprende con Torino-Parma, tutte le date e gli orari

Ci siamo quasi. La Serie A torna in campo, la ripresa ufficiale è prevista per il 20 giugno. Si preannuncia un rush finale scoppiettante, per gli obiettivi delle squadre. Si deciderà lo scudetto, grande bagarre anche per le qualificazioni in Champions e Europa League, grandi emozioni anche per evitare la retrocessione in Serie B. La Lega ha comunicato ufficialmente il calendario. Nel weekend una gara il venerdì o il lunedì (ore 21.45), tre gare il sabato, sei gare la domenica (una alle 17, quattro alle 19.15 e una alle 21.45). Nei turni infrasettimanali due gare sia martedì che giovedì (19.15 e 21.45) e sei mercoledì (due alle 19.15, quattro alle 21.45). Ecco date e orari fino alle 16esima di ritorno.

RECUPERI 25.A GIORNATA

Sabato 20 giugno ore 19.30 TORINO-PARMA

Sabato 20 giugno ore 21.45 VERONA-CAGLIARI

Domenica 21 giugno ore 19.30 ATALANATA-SASSUOLO

Domenica 21 giugno ore 21.45 INTER-SAMPDORIA

8a giornata girone di ritorno

22/06/2020 Lunedì 19.30 Lecce-Milan (Sky)

22/06/2020 Lunedì 19.30 Fiorentina-Brescia (Sky)

22/06/2020 Lunedì 21.45 Bologna-Juventus (Sky)

23/06/2020 Martedì 19.30 Hellas Verona-Napoli (DAZN)

23/06/2020 Martedì 19.30 SPAL-Cagliari (Sky)

23/06/2020 Martedì 21.45 Genoa-Parma (DAZN)

23/06/2020 Martedì 21.45 Torino-Udinese (Sky)

24/06/2020 Mercoledì 19.30 Inter-Sassuolo (DAZN)

24/06/2020 Mercoledì 21.45 Atalanta-Lazio (Sky)

24/06/2020 Mercoledì 21.45 Roma-Sampdoria (Sky)

9a giornata girone di ritorno

26/06/2020 Venerdì 21.45 Juventus-Lecce (Sky)

27/06/2020 Sabato 17.15 Brescia-Genoa (Sky)

27/06/2020 Sabato 19.30 Cagliari-Torino (Sky)

27/06/2020 Sabato 21.45 Lazio-Fiorentina (DAZN)

28/06/2020 Domenica 17.15 Milan-Roma (DAZN)

28/06/2020 Domenica 19.30 Napoli-SPAL (Sky)

28/06/2020 Domenica 19.30 Sampdoria-Bologna (Sky)

28/06/2020 Domenica 19.30 Sassuolo-Hellas Verona (DAZN)

28/06/2020 Domenica 19.30 Udinese-Atalanta (Sky)

10a giornata girone di ritorno

30/06/2020 Martedì 19.30 Torino-Lazio (Sky)

30/06/2020 Martedì 21.45 Genoa-Juventus (Sky)

01/07/2020 Mercoledì 19.30 Bologna-Cagliari (Sky)

01/07/2020 Mercoledì 19.30 Inter-Brescia (DAZN)

01/07/2020 Mercoledì 21.45 Fiorentina-Sassuolo (Sky)

01/07/2020 Mercoledì 21.45 Hellas Verona-Parma (Sky)

01/07/2020 Mercoledì 21.45 Lecce-Sampdoria (DAZN)

01/07/2020 Mercoledì 21.45 SPAL-Milan (Sky)

02/07/2020 Giovedì 19.30 Atalanta-Napoli (DAZN)

02/07/2020 Giovedì 21.45 Roma-Udinese (Sky)

11^ giornata girone di ritorno

04/07/2020 Sabato 17.15 Juventus-Torino (Sky)

04/07/2020 Sabato 19.30 Sassuolo-Lecce (Sky)

04/07/2020 Sabato 21.45 Lazio-Milan (DAZN)

05/07/2020 Domenica 17.15 Inter-Bologna (DAZN)

05/07/2020 Domenica 19.30 Brescia-Hellas Verona (Sky)

05/07/2020 Domenica 19.30 Cagliari-Atalanta (Sky)

05/07/2020 Domenica 19.30 Parma-Fiorentina (Sky)

05/07/2020 Domenica 19.30 Sampdoria-SPAL (DAZN)

05/07/2020 Domenica 19.30 Udinese-Genoa (Sky)

06/07/2020 Domenica 21.45 Napoli-Roma (Sky)

12^ giornata girone di ritorno

07/07/2020 Martedì 19.30 Lecce-Lazio (Sky)

07/07/2020 Martedì 21.45 Milan-Juventus (DAZN)

08/07/2020 Mercoledì 19.30 Fiorentina-Cagliari (Sky)

08/07/2020 Mercoledì 19.30 Genoa-Napoli (Sky)

08/07/2020 Mercoledì 21.45 Atalanta-Sampdoria (Sky)

08/07/2020 Mercoledì 21.45 Bologna-Sassuolo (Sky)

08/07/2020 Mercoledì 21.45 Roma-Parma (DAZN)

08/07/2020 Mercoledì 21.45 Torino-Brescia (Sky)

09/07/2020 Giovedì 19.30 SPAL-Udinese (DAZN)

09/07/2020 Giovedì 21.45 Hellas Verona-Inter (Sky)

13^ giornata girone di ritorno

11/07/2020 Sabato 17.15 Lazio-Sassuolo (Sky)

11/07/2020 Sabato 19.30 Brescia-Roma (Sky)

11/07/2020 Sabato 21.45 Juventus-Atalanta (DAZN)

12/07/2020 Domenica 17.15 Genoa-SPAL (DAZN)

12/07/2020 Domenica 19.30 Cagliari-Lecce (Sky)

12/07/2020 Domenica 19.30 Fiorentina-Hellas Verona (DAZN)

12/07/2020 Domenica 19.30 Parma-Bologna (Sky)

12/07/2020 Domenica 19.30 Udinese-Sampdoria (Sky)

12/07/2020 Domenica 21.45 Napoli-Milan (Sky)

13/07/2020 Lunedì 21.45 Inter-Torino (Sky)

14^ giornata girone di ritorno

14/07/2020 Martedì 21.45 Atalanta-Brescia (Sky)

15/07/2020 Mercoledì 19.30 Bologna-Napoli (DAZN)

15/07/2020 Mercoledì 19.30 Milan-Parma (Sky)

15/07/2020 Mercoledì 19.30 Sampdoria-Cagliari (Sky)

15107/2020 Mercoledì 21.45 Lecce-Fiorentina (DAZN)

15/07/2020 Mercoledì 21.45 Roma-Hellas Verona (Sky)

15/07/2020 Mercoledì 21.45 Sassuolo-Juventus (Sky)

15/07/2020 Mercoledì 21.45 Udinese-Lazio (Sky)

16/07/2020 Giovedì 19.30 Torino-Genoa (Sky)

16/07/2020 Giovedì 21.45 SPAL-Inter (DAZN)

15^ giornata girone di ritorno

18/07/2020 Sabato 17.15 Hellas Verona-Atalanta (Sky)

18/07/2020 Sabato 19.30 Cagliari-Sassuolo (Sky)

18/07/2020 Sabato 21.45 Milan-Bologna (DAZN)

19/07/2020 Domenica 17.15 Parma-Sampdoria (DAZN)

19107/2020 Domenica 19.30 Brescia-SPAL (Sky)

19/07/2020 Domenica 19.30 Fiorentina-Torino (DAZN)

19/07/2020 Domenica 19.30 Genoa-Lecce (Sky)

19/07/2020 Domenica 19.30 Napoli-Udinese (Sky)

19/07/2020 Domenica 21.45 Roma-Inter (Sky)

20/07/2020 Lunedì 21.45 Juventus-Lazio (Sky)

16^ giornata girone di ritorno

21/07/2020 Martedì 19.30 Atalanta-Bologna (Sky)

21/07/2020 Martedì 21.45 Sassuolo-Milan (Sky)

22/07/2020 Mercoledì19.30 Parma-Napoli (DAZN)

22/07/2020 Mercoledì21.45 Inter-Fiorentina (Sky)

22/07/2020 Mercoledì21.45 Lecce-Brescia (Sky)

22/07/2020 Mercoledì21.45 Sampdoria-Genoa (Sky)

22/07/2020 Mercoledì21.45 SPAL-Roma (DAZN)

23/07/2020 Mercoledì21.45 Torino-Hellas Verona (Sky)

23/07/2020 Giovedì 19.30 Udinese-Juventus (Sky)

23/07/2020 Giovedì 21.45 Lazio-Cagliari (DAZN)