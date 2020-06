Serie A in chiaro, “incontro positivo”: ecco quante partite verranno trasmesse

Ieri c’è stato l’incontro tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, l’amministratore delegato di Sky Italia Maximo Ibarra e il direttore delle relazioni esterne e istituzionali Riccardo Pugnalin per quanto riguarda la trasmissione delle partite di Serie A in chiaro. Un tema caro al Governo già prima del lockdown, che ha trovato qualche frizione dopo l’ufficialità della ripresa ma su cui sembra si possa trovare un compromesso.

“L’incontro si è svolto in un clima positivo e di massima collaborazione”, informa il Ministero. Ma che conclusioni sono state tratte? Come riporta Repubblica “il tentativo è di dare anche qualche incontro della prima fase (due-tre partite), o una specie di Diretta Gol con le gare in contemporanea, fruibile a tutti. Sky ha Tv8, canale che trasmette in chiaro e che aveva già fatto ottimi ascolti con il Gp di Monza di Formula 1. Ma anche la Rai si è fatta sotto per il campionato. Si studierà una soluzione che venga incontro alle esigenze di tutte le parti. I diritti tv sono della Lega ma era giusto che il ministro sentisse Sky”.