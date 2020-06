La Serie A torna in campo: infortunati, squalificati e probabili formazioni, la situazione squadra per squadra

E’ ormai tutto pronto per la ripresa della Serie A. Dopo oltre tre mesi le squadre torneranno in campo il prossimo 20 giugno. I calciatori stanno intensificando gli allenamenti in vista dei primi impegni. Qualche infortunio c’è già stato, ma la pausa forzata ha anche dato il tempo a molti di recuperare dai guai fisici che li avevano fermati a stagione in corso. La situazione dei 20 club, squadra per squadra, in vista dei recuperi e della “prima” giornata. Gli infortunati, gli squalificati e le probabili formazioni.

ATALANTA

Ripresa allenamenti: L’Atalanta ha ripreso gli allenamenti individuali il 5 maggio, quelli collettivi il 19.

Situazione infortunati: Sportiello (rientro alla ripresa)

Squalificati e indisponibili: –

Prossima avversaria: Sassuolo

Probabile formazione alla ripresa: Gollini; Toloi, Palomino, Sutalo; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

BOLOGNA

Ripresa allenamenti: Il Bologna ha ripreso gli allenamenti individuali il 5 maggio, quelli collettivi il 18.

Situazione infortunati: –

Squalificati e indisponibili: Bani, Santander, Schouten (1 giornata)

Prossima avversaria: Juventus

Probabile formazione alla ripresa: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Poli, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone.

BRESCIA

Ripresa allenamenti: Il Brescia ha ripreso gli allenamenti individuali il 14 maggio, quelli collettivi il 25.

Situazione infortunati: Torregrossa (rientro per la ripresa), Martella (rientro per la ripresa), Cistana (in dubbio dopo l’operazione al tendine)

Squalificati e indisponibili: –

Prossima avversaria: Fiorentina

Probabile formazione alla ripresa: Joronen; Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Mateju; Tonali, Romulo, Bisoli, Ndoj; Ayé, Donnarumma.

CAGLIARI

Ripresa allenamenti: Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti individuali l’11 maggio, quelli collettivi il 25.

Situazione infortunati: Nainggolan (in dubbio per un affaticamento muscolare) Faragò (operato, rientro metà luglio), Pavoletti (stagione finita)

Squalificati e indisponibili: Joao Pedro (1 giornata)

Prossima avversaria: Hellas Verona

Probabile formazione alla ripresa: Cragno; Pisacane, Klavan, Ceppitelli, Pellegrini; Cigarini, Nandez, Ionita; Nainggolan, Pereiro; Simeone.

FIORENTINA

Ripresa allenamenti: La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti individuali l’8 maggio, quelli collettivi il 18.

Situazione infortunati: Kouamé (rientro metà luglio)

Squalificati e indisponibili: –

Prossima avversaria: Brescia

Probabile formazione alla ripresa: Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

GENOA

Ripresa allenamenti: Il Genoa ha ripreso gli allenamenti individuali il 18 maggio, quelli collettivi il 23.

Situazione infortunati: Radovanovic (stagione finita)

Squalificati e indisponibili: Marchetti

Prossima avversaria: Parma

Probabile formazione alla ripresa: Perin; Romero, Soumaoro, Zapata; Ghiglione, Schone, Cassata, Sturaro, Pajac; Pandev, Sanabria.

HELLAS VERONA

Ripresa allenamenti: Il Verona ha ripreso gli allenamenti individuali l’8 maggio, quelli collettivi il 26.

Situazione infortunati: –

Squalificati e indisponibili: –

Prossima avversaria: Cagliari

Probabile formazione alla ripresa: Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Pessina, Amrabat, Lazovic; Zaccagni; Borini.

INTER

Ripresa allenamenti: L’Inter ha ripreso gli allenamenti individuali l’8 maggio, quelli collettivi il 21.

Situazione infortunati: de Vrij (in dubbio), Godin (in dubbio), Bastoni (in dubbio), Vecino (in dubbio)

Squalificati e indisponibili: Padelli (1 giornata)

Prossima avversaria: Sampdoria

Probabile formazione alla ripresa: Handanovic; Skriniar, de Vrij, D’Ambrosio; Candreva, Sensi, Barella, Brozovic, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

JUVENTUS

Ripresa allenamenti: La Juventus ha ripreso gli allenamenti individuali il 5 maggio, quelli collettivi il 18.

Situazione infortunati: Chiellini (in forte dubbio per la ripresa), Ramsey (in dubbio per un problema muscolare), Higuain (in dubbio per un risentimento muscolare), Demiral (rientro a luglio)

Squalificati e indisponibili: –

Prossima avversaria: Bologna

Probabile formazione alla ripresa: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LAZIO

Ripresa allenamenti: La Lazio ha ripreso gli allenamenti individuali il 5 maggio, quelli collettivi il 18.

Situazione infortunati: Milinkovic-Savic (in dubbio per la ripresa), Correa (rientro per la ripresa), Strakosha (rientro per la ripresa), Vavro (in dubbio), Lulic (rientro a luglio)

Squalificati e indisponibili: –

Prossima avversaria: Atalanta

Probabile formazione alla ripresa: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Jony; Correa, Immobile.

LECCE

Ripresa allenamenti: Il Lecce ha ripreso gli allenamenti individuali il 5 maggio, quelli collettivi il 27.

Situazione infortunati: Shakhov (in dubbio), Deiola (in dubbio), Dell’Orco (in dubbio)

Squalificati e indisponibili: Donati

Prossima avversaria: Milan

Probabile formazione alla ripresa: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Majer, Tachtsidis; Mancosu, Falco; Lapadula.

MILAN

Ripresa allenamenti: Il Milan ha ripreso gli allenamenti individuali l’8 maggio, quelli collettivi il 25.

Situazione infortunati: Duarte (in dubbio), Ibrahimovic (rientro metà luglio)

Squalificati e indisponibili: –

Prossima avversaria: Lecce

Probabile formazione alla ripresa: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié, Calhanoglu; Castillejo, Leao, Rebic.

NAPOLI

Ripresa allenamenti: Il Napoli ha ripreso gli allenamenti individuali il 10 maggio, quelli collettivi il 22.

Situazione infortunati: Malcuit (in dubbio), Manolas (salta Verona)

Squalificati e indisponibili: –

Prossima avversaria: Hellas Verona

Probabile formazione alla ripresa: Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Fabian Ruiz; Insigne, Milik, Politano.

PARMA

Ripresa allenamenti: Il Parma ha ripreso gli allenamenti individuali il 6 maggio, quelli collettivi il 18.

Situazione infortunati: Inglese (rientro alla ripresa)

Squalificati e indisponibili: –

Prossima avversaria: Torino

Probabile formazione alla ripresa: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Kucka, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

ROMA

Ripresa allenamenti: La Roma ha ripreso gli allenamenti individuali il 7 maggio, quelli collettivi il 21.

Situazione infortunati: Mancini (rientro alla ripresa con un tutore al braccio), Perotti (in dubbio), Pau Lopez (rientro alla ripresa), Zaniolo (rientro a luglio)

Squalificati e indisponibili: –

Prossima avversaria: Sampdoria

Probabile formazione alla ripresa: Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante, Pellegrini; Mkhitaryan, Under, Dzeko.

SAMPDORIA

Ripresa allenamenti: La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti individuali il 9 maggio, quelli collettivi il 25.

Situazione infortunati: Ferrari (rientro a luglio)

Squalificati e indisponibili: –

Prossima avversaria: Inter

Probabile formazione alla ripresa: Audero; Depaoli, Colley, Tonelli, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

SASSUOLO

Ripresa allenamenti: Il Sassuolo ha ripreso gli allenamenti individuali il 5 maggio, quelli collettivi il 23.

Situazione infortunati: Romagna (stagione finita)

Squalificati e indisponibili: –

Prossima avversaria: Atalanta

Probabile formazione alla ripresa: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Traoré, Boga; Caputo.

SPAL

Ripresa allenamenti: La SPAL ha ripreso gli allenamenti individuali il 14 maggio, quelli collettivi il 25.

Situazione infortunati: –

Squalificati e indisponibili: –

Prossima avversaria: Cagliari

Probabile formazione alla ripresa: Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Murgia, Valoti, Fares; Petagna.

TORINO

Ripresa allenamenti: Il Torino ha ripreso gli allenamenti individuali l’8 maggio, quelli collettivi il 25.

Situazione infortunati: Verdi (tempi di recupero da definire, fuori alla ripresa), Baselli (stagione finita)

Squalificati e indisponibili: –

Prossima avversaria: Parma

Probabile formazione alla ripresa: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Zaza.

UDINESE

Ripresa allenamenti: L’Udinese ha ripreso gli allenamenti individuali il 5 maggio, quelli collettivi il 23.

Situazione infortunati: Stryger Larsen (rientro alla ripresa con un tutore al braccio), Prodl (in dubbio)

Squalificati e indisponibili: –

Prossima avversaria: Torino

Probabile formazione alla ripresa: Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, Becao; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, de Paul, Sema; Lasagna, Okaka.