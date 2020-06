Serie A, ispezioni della Procura Federale per Inter e Cagliari [DETTAGLI]

In attesa della ripresa della Serie A, si stanno portando avanti tutte le dovute verifiche per le squadre di Serie A. Dopo Fiorentina, Lazio, Lecce, Milan, Napoli e Roma si sono verificate ispezioni per il rispetto dei protocolli sanitari da parte dei club professionisti, oggi è stato il turno di Inter e Cagliari.

Come conferma un comunicato della Figc, oltre a seguire la sessione di lavoro odierna della squadra allenata da Walter Zenga, gli ispettori della Procura Federale hanno acquisito tutta la documentazione medica relativa ai tamponi ed ai test sierologici che devono essere eseguiti con scadenze temporali dettagliate e verificato tutti gli adempimenti previsti, riporta anche l’Ansa.