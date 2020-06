Come comunicato ufficialmente, la Lega Serie A conferma di aver convocato un’Assemblea d’urgenza per il 5 giugno. L’appuntamento è in videoconferenza alle ore 9 per trattare alcuni argomenti:

VERIFICA POTERI COMUNICAZIONI PRESIDENTE COMUNICAZIONI AD DELIBERAZIONI CONSEGUENTI IN VISTA DEL CONSIGLIO FEDERALE DELL’8 GIUGNO VARIE ED EVENTUALI

Sarà una giornata molto importante di confronto, in vista del Consiglio Federale dell’8 giugno.