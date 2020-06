Serie A, Marotta: “L’algoritmo non può essere una soluzione, a quel punto meglio cristallizzare la classifica”

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato del possibile utilizzo di un algoritmo per decretare la classifica finale della Serie A. Queste le sue parole a ‘La Gazzetta dello Sport: “L’ algoritmo non può essere una soluzione. Come può considerare “l’ imprevedibile” che è alla base del calcio? Siamo assolutamente contrari a qualsiasi soluzione alternativa che non sia quella di finire il campionato o cristallizzare la classifica. Se non si potrà chiudere il campionato è perché sarà ripartita l’epidemia, e allora non vedo come si possano giocare playoff e playout. Meglio considerare la classifica fino a quel punto”. La proposta dell’algoritmo è stata lanciata nei giorni scorsi dal presidente della FIGC Gravina e verrà discussa l’8 giugno durante il Consiglio Federale. Ma le prime reazioni non sembrano essere entusiasmate.