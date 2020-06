Serie A, il nuovo piano per la ripartenza: positivo isolato, test rapidi e quarantena limitata

E’ finalmente arrivato il momento della ripartenza. Tornano in campo anche le squadre italiane, prima con le partite di Coppa Italia, poi con il campionato e infine con Champions e Europa League. Come riporta ‘Il Messaggero’ è pronto un nuovo piano per evitare un altro stop della stagione. Nel caso di un nuovo positivo, si procederà con l’isolamento del singolo mentre i suoi compagni, chiusi in ritiro, sarebbero chiamati a effettuare un tampone rapido. In caso negatività verrebbero fatti due nuovi test prima e dopo le partite. L’intenzione è, quindi, quella di affidarsi a test rapidi che garantirebbero un verdetto immediato. Se il risultato del tampone del resto della squadra dovesse essere negativo, la quarantena sarebbe al massimo di 96 ore.