Serie A, arriva l’ok del Governo per la quarantena soft: il campionato si concluderà

Il campionato di Serie A si concluderà. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è arrivato l’ok alla quarantena soft per il massimo torneo italiano e la Serie B. E’ stato emesso poco fa l’atto amministrativo che ha dato il definitivo via libera. Nel dettaglio, è stato deciso di isolare solo i soggetti positivi con tamponi a tappeto per gli altri membri della squadra, più un test veloce a poche ore dalle partite.

L’atto va a confermare quanto stabilito dal CTS che aveva dato già l’ok alla soluzione. La stagione, dunque, verrà portata a termine anche in caso di nuove positività.