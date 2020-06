Serie A, Zampa: “Riaprire gli stadi? Nessuna preclusione, decideranno i dati”

Intervistata da ‘Radio Punto Nuovo’, Sandra Zampa, Sottosegretaria alla Salute, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibilità di riaprire gli stadi entro la fine del campionato di Serie A: “Le cose stanno andando molto meglio. I dati ci confermano una frenata molto grande anche nell’aggressività del virus, pare essere meno pericoloso. È molto calato anche dal punto di vista dei numeri, questo però non ci deve far abbassare la guardia: il virus c’è ancora. Quando Wuhan aprì tutto, si parlava di 5-6 casi. L’Italia sta aprendo alla normalità con parecchi casi al giorno, circa 350 in Lombardia, quindi comunque questo ci deve invitare a stare attenti, essere sempre vigili. Tornare ad una vita normale vuol dire convivere col virus, rispettare norme d’igiene, evitare assembramenti. Riaprire gli stadi? Sono i dati a decidere. Non c’è mai stata nessuna preclusione. Inizialmente eravamo preoccupati per la ripresa, che poi è arrivata. Quindi aspettiamo i dati e vediamo anche se si potrà portare gente agli stadi, con norme di sicurezza assolute. In ogni caso, il tema per ora non è stato preso per niente in considerazione. Lasciamoci con un velo di speranza anche sull’apertura degli stadi, porterò questo quesito, ne sarò portavoce”.