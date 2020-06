Serie B, Balata: “La quarantena di gruppo può essere ridotta”

Non solo Lotito. Anche il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, ha parlato all’uscita dal Comitato di presidenza della Figc, dove si è discusso di piano B e piano C in caso di ulteriore stop dei campionati. “La possibile decisione di dimezzare la quarantena – dice – riguarda il Cts e la Figc. E’ chiaro che, se continuerà il trend positivo, come tutti auspichiamo, immaginiamo che ci potrà essere anche un alleggerimento. Facendo tutti gli scongiuri, noi ripartiamo con la speranza di finire il campionato. Poi c’è un elemento imponderabile che sfugge al nostro controllo. Speriamo che questo trend positivo continui anche nei prossimi giorni e che possa consentire la ripresa del torneo”.