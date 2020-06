Serie B, decisione storica: Spezia-Empoli in diretta su Rai 2

E’ una decisione storica. A suo modo, inedita. Per la prima volta in assoluto, una partita di Serie B verrà trasmessa in chiaro, su Rai 2. Questo il comunicato sul sito della Lega B.

“Dopo l’antipasto di questa sera tra Ascoli e Cremonese, ore 18,30 con diretta su Dazn, riprende la programmazione televisiva con la 10a giornata di ritorno della Serie BKT dopo uno stop di circa tre mesi. Gli appassionati potranno tornare a seguire tutte le gare della propria squadra del cuore come sempre sui canali di Dazn e l’anticipo del venerdì, in programma alle ore 17.30 tra Spezia ed Empoli, anche in chiaro su Rai 2.

Si riparte dunque con il Benevento che va a caccia degli ultimi punti necessari alla promozione con una vera e propria bagarre dietro per conquistare il secondo pass diretto per la A. Sfide interessantissime anche quella per i playoff dove nulla è ancora deciso. Ma non c’è solo la parte alta. Anche in coda le emozioni non mancano, il Livorno prova la rimonta mentre per gli altri piazzamenti che evitano la retrocessione sarà sfida fino alla fine con Trapani e Cosenza che in questo momento hanno bisogno di ripartire col piglio giusto.

L’appuntamento quindi è per venerdì 19 giugno alle 17.30 su Rai 2 e Dazn per tornare a vivere le emozioni che la Serie BKT vuole continuare a regalarci”.