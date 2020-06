Serie B, niente spezzatino: tutte le partite nello stesso giorno

Non solo la Serie A, anche la Serie B si prepara a tornare. Sarà il campo a dare i verdetti, nel Consiglio Federale di ieri sono emerse interessanti novità. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la decisione più importante è stata quella di far giocare queste ultime dieci giornate tutte le partite in contemporanea per pareggiare i tempi di recupero delle squadre.

Si sta pensando al venerdì ma non sono esclusi slittamenti al sabato o alla domenica; di conseguenza anche i tre turni infrasettimanali potrebbero essere tutti al martedì, o al lunedì o al mercoledì. Previste solo due fasce orarie, una o due partite alle ore 18, le altre 8-9 alle 20.30. Solo la prima giornata, dopo il recupero del 17 tra Ascoli e Cremonese sarà spalmata su tre giorni, con un anticipo venerdì 19 individuato in Spezia-Empoli, poi sette partite sabato 20, tutte con inizio alle ore 18 e una (o due) alle ore 20.30.