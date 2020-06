Serie B, telenovela Venezia: i lagunari sono partiti per Trieste

“Venezia FC comunica che la squadra ha da poco lasciato Mestre in direzione Trieste. La partenza è stata possibile grazie alla disponibilità dell’Asl che questa mattina all’alba ha effettuato i tamponi presso l’hotel dove il gruppo squadra si trovava in isolamento fiduciario. Tuttavia al momento sussistono ancora oggettive criticità da risolvere per permettere l’effettivo svolgimento della partita in programma questa sera alle 20.30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste”. Questo il comunicato della società lagunare sul proprio sito ufficiale. Un piccolo spiraglio sulla disputa della gara contro il Pordenone dopo la totale chiusura di ieri, ma emergono ancora incertezze.