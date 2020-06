Serie C, alcuni calciatori del Catania non si presentano al raduno: è braccio di ferro

Il Catania non sta di certo attraversando un buon momento. E questa non è una novità. Importanti aggiornamenti arrivano, invece, in vista del ritorno in campo per disputare i playoff. Come riporta ‘Gianluca Di Marzio’, 8 calciatori non hanno raggiunto il raduno. Oltre a Di Molfetta, che ha chiesto da giorni lo svincolo d’ufficio al Collegio Arbitrale, non si sono presentati nemmeno Furlan, Calapai, Silvestri, Esposito e Barisic. Assenti anche Mbende e Beleck, che di comune accordo con la società raggiungeranno Catania nei prossimi giorni. Gli altri calciatori non sembrano intenzionati a tornare in campo senza il pagamento degli stipendi, nonostante la rassicurazioni.