Serie C, altre tre squadre presentano ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

Dopo Rieti e Rimini, altre due squadre hanno deciso di presentare ricorsi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni in merito alle decisioni sui play out prese nell’ultimo Consiglio Federale.

“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della A.Z. Picerno S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’annullamento della delibera dal Consiglio Federale FIGC, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 209/A dell’8 giugno 2020, rubricato “Modalità di prosecuzione e di conclusione del campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020”, e di ogni altro atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione..

La ricorrente A.Z. Picerno lamenta di avere maturato il diritto a conservare la categoria, per esseri procurata un distacco utile rispetto alla penultima, tale da non dover restare coinvolta nella coda competitiva, sotto l’insegna play – out e chiede al Collegio di Garanzia, nel merito, di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di dichiarare nullo e/o di annullare il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti precisati nel ricorso”.

“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche il ricorso da parte della società Olbia Calcio 1905 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Associazione Sportiva Giana Erminio s.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, del Comunicato Ufficiale n. 209/A del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio dell’8 giugno 2020, pubblicato in pari data, recante “Modalità di prosecuzione e di conclusione del Campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020”.

nella parte relativa alle retrocessioni ed ai play out nonché avverso ogni altro provvedimento consequenziale e connesso.

La ricorrente Olbia Calcio 1905 s.r.l. chiede al collegio di Garanzia:

– in via cautelare, anche mediante provvedimento presidenziale, di sospendere l’esecuzione dell’efficacia del provvedimento impugnato nella parte in cui prevede la disputa dei play out, in attesa della decisione collegiale, se, del caso, ordinando alla FIGC l’adozione di tutti i conseguenti provvedimenti necessari;

– nel merito, di annullare il provvedimento impugnato, ordinando alla FIGC di disporre la conclusione del Campionato di Serie C con lo svolgimento di tutte le partite previste dal calendario ordinario;

– sempre nel merito, in via subordinata, di annullare il provvedimento impugnato, ordinando alla FIGC di disporre la cristallizzazione della classifica dei gironi del Campionato di Serie C, non prevedendo per a stagione sportiva 2019/2020 alcuna retrocessione in serie D;

– sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata, di annullare il provvedimento impugnato nella parte in cui prevede che nel caso in cui, a causa dei provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, non fosse possibile concludere il Campionato con la disputa dei play – out, sono retrocesse in Serie D le squadre classificate all’ultimo, penultimo e terzultimo posto di ogni girone secondo la classifica di cui all’allegato 2 al ricorso; e che, nel caso in cui lo svolgimento dei play ut dovesse essere sospeso a causa di provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, e, pertanto, non fosse possibile concludere gli stessi entro il 20 agosto 2020, sono retrocesse in Serie D le squadre classificate all’ultimo, penultimo e terzultimo posto di ogni girone secondo la classifica di cui all’allegato 2 al ricorso, fatti salvi gli eventuali esiti definitivi determinati dai play out già disputati.

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche il ricorso da parte della società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Carpi F.C. 1909 S.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, del Comunicato Ufficiale n. 209/A del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio dell’8 giugno 2020, pubblicato in pari data, recante “ Modalità di prosecuzione e di conclusione del Campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020”.

La ricorrente Alma Fano 1906 S.r.l. s.r.l. chiede al collegio di Garanzia:

in via cautelare, anche mediante provvedimento presidenziale, di sospendere l’esecuzione dell’efficacia del provvedimento impugnato nella parte in cui prevede la disputa dei play out, in attesa della decisione collegiale, se, del caso, ordinando alla FIGC l’adozione di tutti i conseguenti provvedimenti necessari;

nel merito, di annullare il provvedimento impugnato, ordinando alla FIGC di disporre la conclusione del Campionato di Serie C con lo svolgimento di tutte le partite previste dal calendario ordinario;

sempre nel merito, in via subordinata, di annullare il provvedimento impugnato, ordinando alla FIGC di disporre la cristallizzazione della classifica dei gironi del Campionato di Serie C, non prevedendo per a stagione sportiva 2019/2020 alcuna retrocessione in serie D;

sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata, di annullare il provvedimento impugnato nella parte in cui prevede che nel caso in cui, a causa dei provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, non fosse possibile concludere il Campionato con la disputa dei play – out, sono retrocesse in Serie D le squadre classificate all’ultimo, penultimo e terzultimo posto di ogni girone secondo la classifica di cui all’allegato 2 al ricorso; e che, nel caso in cui lo svolgimento dei play ut dovesse essere sospeso a causa di provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, e, pertanto, non fosse possibile concludere gli stessi entro il 20 agosto 2020, sono retrocesse in Serie D le squadre classificate all’ultimo, penultimo e terzultimo posto di ogni girone secondo la classifica di cui all’allegato 2 al ricorso, fatti salvi gli eventuali esiti definitivi determinati dai play out già disputati”.