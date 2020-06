Monza, Vicenza e Reggina possono festeggiare la promozione in Serie B. E’ ufficiale la decisione della FIGC, deliberata nel Consiglio Federale. Arrivano anche altri verdetti riguardanti la Serie C. Le ultime classificate dei tre gironi (Gozzano, Rimini e Rieti) verranno retrocesse direttamente in Serie D. Per decidere invece la quarta squadra promossa si ricorrerà ai playoff volontari, mentre per quanto riguarda i playout sarà l’algoritmo a stilare la griglia.