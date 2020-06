Serie C, doppio ricorso contro le retrocessioni: continua la battaglia

Le decisione del Consiglio Federale non sono andate giù ad alcuni club del campionato di Serie C, soprattutto le squadre che sono state condannate alla retrocessione senza scendere in campo. Presentati due ricorsi.

RIMINI – “Il Rimini F. C. rende noto di aver notificato al Collegio di garanzia dello Sport del Coni, nel pomeriggio odierno tramite l’avvocato Cesare Di Cintio, l’annunciato ricorso relativo alla retrocessione d’ufficio decretata, lo scorso 8 giugno, dal Consiglio federale. Il Rimini F. C. ribadisce la propria ferma volontà di tutelare, in tutte le sedi competenti, i legittimi diritti del club biancorosso e quelli dei propri tifosi”.

RIETI – “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della F.C. Rieti S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), il Rende Calcio 1968 S.r.l., l’A.S. Bisceglie S.r.l., la Sicula Leonzio S.r.l. e la AZ Picerno S.r.l. avverso il Comunicato Ufficiale della FIGC n. 209/A dell’8 giugno 2020, con il quale il Presidente Federale, Dott. Gabriele Gravina, in virtù dei poteri attribuiti dall’art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha deliberato la retrocessione della odierna ricorrente e l’ammissione ai play out delle società Rende Calcio 1968 S.r.l., AS Bisceglie S.r.l., Sicula Leonzio S.r.l. e AZ Picerno S.r.l..

La ricorrente F.C. Rieti S.r.l. chiede al Collegio di Garanzia, contrariis rejectis e con salvezza di ogni altro diritto ed azione:

– in via preliminare e cautelare, di accogliere l’istanza di sospensione dei play out, essendo presente nella circostanza la lesione di un diritto ed il danno irreparabile;

– nel merito, di dichiarare illegittimo il provvedimento della FIGC, assunto tramite il Comunicato Ufficiale n. 209/A, nella parte in cui dichiara la retrocessione diretta della FC Rieti S.r.l., estromettendola dai play out e, per l’effetto, di ammetterla alla fase dei play out per tutti i motivi esposti in narrativa”.