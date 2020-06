La Juve torna in campo dopo 89 giorni, sgambata in famiglia allo Stadium: le indicazioni di Sarri

Dopo 89 giorni, la Juventus è tornata a calcare il terreno di gioco dell’Allianz Stadium. Sgambata in famiglia per gli uomini di Sarri, con l’aggiunta di qualche elemento della squadra Under 23 e della Primavera, per prendere nuovamente confidenza col campo dopo l’ultima volta in campionato contro l’Inter ed in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia di venerdì 12 contro il Milan. Allenamento iniziato alle ore 21 e composto da due tempi da 30 minuti. Assenti Higuain e Chiellini, Sarri ha provato il tridente Douglas Costa-Cristiano Ronaldo-Dybala con l’argentino a fungere da ‘falso nueve’.