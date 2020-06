“Soffre di insonnia e depressione, è uno zombie”: lo stop forzato devasta il calciatore [NOME e DETTAGLI]

Il calcio prova a ripartire dopo l’emergenza Coronavirus. Ma c’è chi ha deciso di fermarsi per questa stagione. E’ il caso della Ligue 1, il campionato francese. Una decisione molto discussa e che ha creato problemi anche ai calciatori. Secondo quanto riporta ‘Le Parisien’, a soffrire sarebbe Angel Di Maria, stella argentina del Psg. Un medico dello staff avrebbe espresso preoccupazione per la condizione del calciatore, che soffrirebbe di insonnia e depressione per via dello stop forzato. Oltre a questi problemi, aggiunge il giornale francese, Di Maria avrebbe stati d’ansia, sottolineati anche da alcune recenti rivelazioni della moglie che lo ha definito ‘uno zombie‘.