Solidarietà per George Floyd: Sancho, Thuram e i calciatori della Bundesliga rischiano sanzioni

I calciatori della Bundesliga che hanno espresso solidarietà in diverse forme per George Floyd rischiano una sanzione. Sancho, Thuram, Hakimi e McKennie potrebbero essere multati dalla Federcalcio tedesca per i gesti fatti nelle ultime giornate del campionato. Il cittadino afroamericano ucciso per asfissia da un poliziotto durante un arresto a Minneapolis, negli Stati Uniti, è stato ricordato dai giovani calciatori di Bundesliga ma i vertici sembrano inflessibili: “Per quanto il caso sia internazionale, il gioco dovrebbe rimanere svincolato da dichiarazioni o messaggi politici di qualsiasi tipo; il focus deve essere su un gioco giusto e competitivo in campo. Aspetteremo, per capire e vedere se saranno richieste sanzioni in questi casi” ha spiegato in un comunicato il vicepresidente federale Rainer Koch.

Il presidente federale Fritz Keller ha, invece, detto: “La DFB e tutto il calcio tedesco dicono NO al razzismo, alla discriminazione e alla violenza. Ho enorme rispetto per questi atleti che prendono posizione e mostrano la propria solidarietà. Abbiamo bisogno di giocatori responsabili come loro e ne sono orgoglioso. Da un punto di vista morale, capisco completamente le loro azioni”.