Sorpresa di Totti in diretta, il difensore Castan si commuove [FOTO]

Il difensore Landro Castan è rimasto molto legato alla Roma, in particolar modo il suo idolo continua ad essere Francesco Totti. L’ex capitano non ha fatto mancare il sostegno al brasiliano, nei momenti di difficoltà. Il calciatore durante un’intervista alla tv ufficiale del Vasco Da Gama, ha ricevuto un videomessaggio proprio da Totti: “Ciao Leo, come stai? Spero che questo video ti farà piacere. Voglio farti i complimenti,mandarti un abbraccio, e pensare ai tanti bei giorni trascorsi insieme qui alla Roma. Ti mando un bacione e ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto, e per qualsiasi cosa sono a disposizione”.

Castan, visibilmente emozionato, ha risposto: “Il mio capitano è ‘Il Capitano’. Noi lo chiamavamo Checco, diminutivo di Francesco. Lui dentro allo spogliatoio ha un’importanza assurda. E’ uno di quelli che, la prima volta che l’ho visto, mi tremavano le gambe. E’ un idolo della storia del calcio italiano e di quella della Roma, indiscutibile. Non ho mai visto un calciatore avere un peso in un club come Totti lo ha avuto nella Roma”.