Spadafora: “semifinali di Coppa Italia anticipate al 12 e 13 giugno”

“Le due semifinali di Coppa Italia sono state anticipate: si giocheranno il 12 e il 13 giugno. La finale il 17 giugno”. E’ l’annuncio del ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, in una diretta Facebook, importanti indicazioni sulla Coppa Italia. “Il calcio riparte con tre partite sulla Rai in chiaro”. Prima si disputerà Juventus-Milan, terminata 1-1 all’andata, poi Napoli-Inter (1-0 l’andata per gli azzurri).

“ieri abbiamo fatto un incontro con tutte le forze di maggioranza e oggi ho voluto incontrare tutte le forze di opposizione. Sono stati confronti molto positivi: è giusto fare un discorso che vada al di là dei partiti. Ho voluto incontrare tutti e il lavoro sportivo è stato uno dei temi principali trattati – ha aggiunto -. Tutti condividono il fatto che ci sia attenzione ai lavoratori sportivi. Vi confermo che sarà così nella legge che approveremo entro agosto”.