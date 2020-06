Squalificati Coppa Italia, le decisioni del giudice sportivo: Ospina salta la finale, la decisione su Rebic

Squalificati Serie A – Il Giudice Sportivo ha emesso i suoi verdetti dopo le due semifinali di Coppa Italia. L’ammonizione di ieri, in quanto già diffidato, costa ad Ospina la finale di mercoledì contro la Juve. Il portiere azzurro, dopo le responsabilità sul gol subito, è riuscito a riscattarsi alla grande risultando decisivo in diverse occasioni. Per quanto riguarda Rebic invece, dopo il colpo da karateka a Torino costatogli il rosso, solo una giornata di stop, da scontare nella prossima stagione.