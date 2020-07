Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: 7 indisponibili, Roma nei guai

Squalificati Serie A – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 giugno 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 10.000,00

KUCKA Juraj (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere inoltre, al 39° del secondo tempo, assunto, in modo concitato, un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’Arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERNI Tommaso (Internazionale): per avere, al 23° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, esclamato un’espressione non rispettosa nei con-fronti di una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KUMBULLA Marash (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MALINOVSKYI Ruslan (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELLEGRINI Lorenzo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VERETOUT Jordan Marcel G (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).