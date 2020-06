Sturridge in Italia, la pazza idea per la prossima stagione

Il calciomercato è già nel vivo in vista della prossima stagione. Il Benevento sarà una protagonista, ma prima dovrà ottenere sul campo la promozione: l’obiettivo è ormai vicinissimo. Negli ultimi giorni è andato in scena un summit tra la dirigenza e l’allenatore Filippo Inzaghi per programmare al meglio il futuro e preparare la campagna acquisti.

Il primo clamoroso colpo del Benevento per la Serie A potrebbe essere Daniel Sturridge, l’allenatore ha dato l’ok all’operazione. Sono le indiscrezioni pubblicate da Ottopagine/Ottochannel (la tv ufficiale del Benevento). Sturridge ha vinto la Champions League nel 2019 con il Liverpool e la scorsa estate si era trasferito in Turchia, al Trabzonspor. Ha, però, rescisso il contratto a marzo dopo una squalifica di 4 mesi per aver rivelato a suo fratello delle informazioni riservate sul suo possibile trasferimento al Siviglia. E’ alla ricerca di un nuovo progetto, il Benevento prepara il colpaccio.