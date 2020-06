Tardelli sull’AIC: “ci sono cose che non mi piacciono, clientele e parentopoli, con una gestione opaca”

Candidatura di Marco Tardelli per guidare l’AssoCalciatori per le prossime elezioni. Ecco quanto dichiarato dall’ex campione del Mondo di Spagna ’82, come riporta ‘Il Corriere della Sera’.

“Credo che l’AIC in questi anni abbia commesso parecchi errori. Ha rinunciato a fare sindacato, più impegnato a fare politica che a tutelare gli interessi di chi ha bisogno. Io non voglio governare i calciatori, voglio aiutarli. E’ diventato un centro di potere, pieno di cose che non mi piacciono, clientele e parentopoli, con una gestione opaca e poco trasparente”.

Infine un pensiero su Damiano Tommasi, attuale numero uno: “Prima del Coronavirus ci siamo confrontati sei volte. Lui però voleva un candidato unico. In sostanza ci siamo parlati tanto, ma non ci siamo mai detti niente”.