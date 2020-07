Tegola Lazio, Immobile e Caicedo out contro il Milan: erano diffidati

Si sta giocando la giornata valida per il campionato di Serie A, in campo Torino e Lazio. Primi minuti difficilissimi per la squadra di Simone Inzaghi, i granata passano in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato dal solito Belotti. Ma c’è preoccupazione anche per la prossima giornata, i biancocelesti affronteranno il Milan senza due calciatori molto importanti. Nei primi minuti sono stati, infatti, ammoniti sia Ciro Immobile che Caicedo, entrambi gli attaccanti erano diffidati e non prenderanno parte alla prossima sfida. Tegola clamorosa per Inzaghi e attacco ridotto all’osso.