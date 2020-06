Tentata rapina finisce in tragedia, ucciso un ex giocatore: morto durante il trasporto in ambulanza [DETTAGLI]

Rapina finita in tragedia a Tampa, in Florida. Reche Caldwell, 41 anni, ex ricevitore Nfl, è rimasto ucciso sabato sera. Secondo quanto riporta il sito ‘Tmz’, Caldwell stava uscendo per andare a cena con la sua ragazza ma è tornato nell’abitazione per recuperare la giacca che aveva dimenticato. Qui, l’ex giocatore di San Diego e New England tra le altre, è stato sorpreso da due individui armati che gli hanno sparato dei colpi alla gamba e al torace. Caldwell è deceduto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale, come ha raccontato la madre. Nel 2014 venne arrestato per spaccio di droga e condannato a 27 mesi di carcere. Quest’anno, invece, si era reso protagonista di una tentata truffa assicurativa insieme ad altri ex giocatori. La sentenza avrebbe dovuto arrivare a breve.

Ex-NFL WR Reche Caldwell Dead, Shot and Killed In Tampa https://t.co/sKQgN63jbv — TMZ (@TMZ) June 7, 2020