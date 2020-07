Tifoso della Reggina aggredito a Soverato, il VIDEO dell’accaduto

Nella giornata di domenica, un episodio di violenza è avvenuto a Soverato, in provincia di Catanzaro. Un tifoso della Reggina, poco dopo pranzo, è stato aggredito da alcuni soggetti all’interno di uno stabilimento balneare. Motivo? Il ragazzo, Filippo Forti, indossava la t-shirt celebrativa della promozione in Serie B della squadra amaranto. Dopo le sue testimonianze di ieri, tra cui anche quella al canale ufficiale della società dello Stretto, è spuntato anche il VIDEO dell’episodio, diventato virale su Whatsapp e circolato in tantissimi gruppi. Le indagini sono in corso.