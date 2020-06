Tifoso della Roma sfotte Ferrero: “Ti saluta Dzeko”, la risposta del presidente della Sampdoria [VIDEO]

La Roma ha battuto in rimonta la Sampdoria grazie alla doppietta di Edin Dzeko. Massimo Ferrero, tifoso giallorosso ma presidente dei blucerchiati, ha guardato la partita dagli spalti di un Olimpico deserto. Poi, oggi, è stato preso in giro da un tifoso della Roma, che passando in motorino dalle sue parti gli chiede: “Ferrero, ti saluta Dzeko“. Lui non capisce e chiede: “Chi?”. La risposta pronta del tifoso: “Edin Dzeko!“. Ferrero,a quel punto, non gliele manda a dire: “Ma vaffa…!“. In basso il VIDEO del divertente siparietto.