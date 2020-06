Torino-Parma, le formazioni ufficiali: Longo con coraggio, la risposta di D’Aversa

Torino-Parma, le formazioni ufficiali – Si torna finalmente in campo anche per il campionato di Serie A. Si parte con i recuperi del 25esimo turno, nella prima sfida in campo Torino e Parma. E’ una partita già fondamentale per i padroni di casa, i granata sono in zona rossa e l’arrivo del tecnico Longo non ha portato gli effetti sperati. Servirà un cambio di passo per evitare brutte sorprese, già dalla sfida di oggi. La squadra di D’Aversa può puntare a zone ancora più alte, l’obiettivo è quello di tornare a casa con un risultato positivo. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

Torino-Parma, le formazioni ufficiali

TORINO (4-4-2): Sirigu;De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Berenguer, Meite, Rincon, Edera; Zaza, Belotti. All. Longo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Kulusevski. All. D’Aversa.