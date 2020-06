Torino-Parma, è di N’Koulou il primo gol della Serie A post-pandemia. Pareggia Kucka [VIDEO]

Torino-Parma la prima gara della Serie A post-pandemia, che vede anche il primo gol dopo la ripresa. E’ Nicolas N’Koulou a timbrare il cartellino, con un gran colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Festeggiamenti ridotti al minimo, come da protocollo, per il difensore camerunese, che comunque si è voluto unire alle proteste anti-razzismo in corso in tutto il mondo in questi giorni con la classica esultanza in ginocchio. A seguire il gol di Kucka per il gol del pareggio dei ducali. In basso il VIDEO della seconda rete.