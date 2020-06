Torna la Serie A e con essa il Fantacalcio, tutto quello che c’è da sapere: dai recuperi all’asta

Finalmente ritorna la Serie A. In questi mesi il calcio è mancato tantissimo agli italiani e già i numeri delle partite di Coppa Italia lo testimoniano. In milioni davanti alle tv per rivedere rotolare un pallone. Ma è con il campionato che torna anche il Fantacalcio, gioco amatissimo in tutto lo ‘Stivale’. C’è chi ha avuto la pazienza di aspettare il ritorno in campo delle squadre e chi, invece, ha preferito annullare il tutto. Molte leghe hanno deciso di devolvere in beneficenza il montepremi. Ma per chi ha deciso di continuare ed arrivare a fine stagione, arrivano delle novità. Molti i dubbi relativi a questa ripresa. Andiamo a vedere il tutto.

La prima gara in assoluto dopo lo stop sarà Torino-Parma, in programma il 19 giugno alle 19:30. In due giorni verranno giocati, oltre al già citato, altri 3 recuperi. Chi per la 26ª giornata aveva optato per il 6 politico e aveva già calcolato tutti i risultati inserendo questi voti non ha nessun problema; chi invece ancora stava aspettando questi voti per concluderla, potrà sapere l’esito della giornata al termine degli incontri in programma. Ogni lega avrà già deciso in totale autonomia come comportarsi. Ovviamente le formazioni schierate a marzo rimangono tali, senza possibilità di alcuna modifica.

C’è chi ha scelto di fare una nuova asta di riparazione, non prevista. Ma, viste le tante gare ravvicinate e il maggiore rischio di infortuni, meglio cautelarsi. A tal proposito, ‘Fantagazzetta’ propone di aumentare il budget di ogni fantasquadra e aumentare il numero di giocatori in rosa. Un’asta di riparazione, se tutti i membri del Fantacalcio sono d’accordo, può avere un senso, a questo punto della stagione. Altri ancora hanno deciso di aumentare la possibilità di cambiare i calciatori che si infortuneranno o saranno indisponibili in queste settimane. Anche questa una soluzione interessante per non rischiare di rimanere con la coperta corta. Nessun problema, invece, per quanto riguarda i calciatori in scadenza al 30 giugno. E’ già stato deciso infatti di prolungare questi contratti fino al termine della stagione regolare. L’altra novità introdotta per l’emergenza è la possibilità di effettuare 5 sostituzioni. Una regola che viene incontro anche a chi gioca il pallone virtuale. Potenzialmente, ad ogni giornata, ci saranno 40 calciatori in più ad andare a voto. Una manna dal cielo per chi ha in rosa giocatori che finora hanno disputato pochi spiccioli. Chissà che non sia giunto anche il loro momento. Infine, c’è chi ha scelto di innovare e di far inserire tutti i calciatori a disposizione in panchina, invece dei canonici 7 sostituti, con la possibilità di effettuare cinque cambi anche nel Fantacalcio. E allora non resta che augurarvi buon campionato e, ovviamente, buon Fantacalcio!