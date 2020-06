“Troppe violazioni, potremmo confinarvi nei centri sportivi”: la pesante minaccia del presidente

Nelson Semedo è stato l’ultimo calciatore della Liga a violare il protocollo, facendo infuriare Javier Tebas. Il presidente ha minacciato, durante una teleconferenza, di inasprire le norme fino al termine del campionato. Ricordiamo che la Liga spagnola ripartirà oggi con il derby tra Siviglia e Betis. Queste le parole di Tebas, che ha avvisato i calciatori che potrebbero essere confinati nei centri sportivi fino alla conclusione del campionato, qualora i fatti si ripetessero: “Speriamo di non arrivare a tal punto, ma se la gente continuerà ad andare ai barbecue o alle feste, potremmo non avere scelta. Abbiamo sempre mostrato fiducia e vorrei non aver commesso un errore. Infrangere le regole non solo danneggia La Liga ma anche la salute delle persone in generale. Se ci saranno 2-3 positivi nella stessa squadra, sarà per negligenza individuale o di gruppo e ci saranno provvedimenti disciplinari. Non vogliamo fare un passo indietro ma avanti”.