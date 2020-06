“Uscivo per rispondere al telefono, mia moglie pensava avessi l’amante”: il calciatore racconta la trattativa

A volte per nascondere una trattativa si fa di tutto. Anche mentire alla propria moglie. Lo sa bene Martin Braithwaite, che a febbraio è passato dal Leganes al Barcellona. L’attaccante danese è stato un colpo a sorpresa, tant’è che stava per andarci di mezzo la relazione del calciatore con la moglie. Questo il racconto al ‘Daily Mail’: “Non l’ho detto a nessuno. Sentivo che non dirlo subito a mia moglie sarebbe stato una mancanza di rispetto, perchè condividiamo la nostra vita. Ma sapevo che lei sospettava che ci fosse qualcosa sotto, perchè ricevevo un sacco di telefonate e uscivo di casa di nascosto, al freddo al gelo. E lei ha cominciato a farsi qualche domanda… Per poco non mi chiedeva se per caso avessi un’amante“.

Braithwaite prosegue nel racconto: “Poi, il giorno in cui ero intenzionato a dirle tutto, la notizia è uscita sui giornali e io ho pensato ‘oh m***a’. Mi sono seduto con lei a cena e le ho detto ‘devo dirti una cosa’. E lei mi ha risposto che già sapeva tutto, il suo telefono aveva squillato in continuazione quel giorno. E sono stato deluso dal non avere da lei la reazione di shock che mi aspettavo, ma almeno era molto molto contenta…”.