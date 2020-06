“Rispetto? Io non rispetto nessuno!” E Cristiano Ronaldo scoppiò a piangere…

Cristiano Ronaldo e il padre, un tema sempre molto delicato per il campione della Juve. Alcolizzato, morì quando CR7 giocava nel Manchester United. E in occasione di qualche parola poco felice di Van Nistelrooy, allora suo compagno, il portoghese scoppiò a piangere. A raccontarlo è Alastair Campbell, amico di Ferguson e giornalista: “Ruud era molto egocentrico. La goccia che fece traboccare il vaso – si legge sul Corriere dello Sport – fu quando, subito dopo la morte del padre di CR7, disse a Ronaldo di aver trovato un nuovo papà nel vice allenatore Carlos Queiroz. Carlos gli chiese di mostrare rispetto e lui rispose che non rispettava nessuno lì. In seguito si è scusato con CR7. Ferguson, sentendo ciò che era accaduto, mandò Van Nistelrooy a casa”.