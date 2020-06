“Ventura allenatore della Nazionale? Ho pensato: il calcio italiano è finito”, l’ex attaccante rivela

Dario Silva non ha mai nascosto l’antipatia verso Gian Piero Ventura. L’ex attaccante del Cagliari ha svelato alcuni retroscena, in un collegamento con ‘La Gazzetta dello Sport’: “Avevamo due caratteri completamente diversi, andare d’accordo era difficile. Ho detto a Cellino: ‘O lui o me‘. Il presidente mi disse tutti e due. Non voleva scegliere, così gli dissi ‘Allora preferisco andare via io, arrivederci’. Quando mi hanno detto che Ventura era diventato allenatore della Nazionale ho pensato ‘Ma come avete fatto a metterlo CT dell’Italia?. Il vostro calcio è finito. E infatti ha lasciato l’Italia fuori dal Mondiale'”.